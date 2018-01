Juros ainda na expectativa O mercado de juros começou o dia mais calmo, com queda nos negócios futuros, mas acabou revertendo esta tendência. A taxa agora está na ordem de 20,06% ao ano para os contratos que vencem em outubro, um pouco mais alta que o fechamento de sexta-feira, de 19,89% ao ano. Esta taxa de referência de sexta-feira foi ajustada para hoje, para que seja possível uma comparação. O mercado mantém a preocupação diante da postura do governo de manter seu cronograma de venda de títulos públicos, com a troca gradual de títulos pós-fixados por prefixados. Durante os momentos de turbulência, os investidores preferem títulos pós. Mas o governo está dizendo que vai continuar forçando uma troca destes títulos mais seguros por títulos prefixados, que passam o risco das oscilações de juros para os investidores. Isso não agrada os investidores. O Banco Central repassou mais dinheiro para o mercado hoje, reduzindo um pouco mais a taxa de juro nesta operação. Na semana passada o juro foi de 18,60% ao ano, contra uma taxa de 18,57% hoje. Um recuo muito pequeno, portanto. O quadro continua de expectativa, ao menos até a definição do nível de juros que o Banco Central norte-americano vai estabelecer em sua próxima reunião, em 16 de maio. Também existe a preocupação de que quedas mais fortes da Bolsa eletrônica Nasdaq prejudiquem o Brasil, aumentando o fluxo de saída de dólares do País. Se a saída de dólares for muito forte, o governo brasileiro pode ser obrigado a subir sua taxa de juros, como forma de desestimular a saída de dinheiro.