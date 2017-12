Juros altos afastam consumidor do crediário Os juros da maioria das linhas de crédito destinadas a consumidores e empresas subiram acima da variação da taxa Selic de maio para junho e também neste mês. Boa parte dos consumidores adiou por tempo indeterminado os planos de comprar a prazo. Essas são as principais conclusões de duas pesquisas sobre o custo dos empréstimos, realizadas por entidades diferentes. Levantamento da Fundação Procon-SP revela que a taxa média do cheque especial para pessoa física em 14 bancos é hoje de 170,02% ao ano, com alta de 3,56 pontos ante o mês anterior. Os juros médios do crédito pessoal oferecido por esses 14 bancos estão em 80,40% ao ano, ante 71,94% em junho. Pesquisa feita no mês passado pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac) mostra que, de maio para junho, o crédito para o consumidor ficou mais caro em todas as linhas no mercado e superou com folga a alta de 1,5 ponto porcentual feita a pelo governo na taxa básica. "Está ocorrendo um descolamento entre a taxa básica e os encargos anuais cobrados dos consumidores", afirma o vice-presidente da Anefac, Miguel José Ribeiro de Oliveira. Ele explica que a diferença entre o custo de captação e a taxa do empréstimo está aumentando porque as instituições financeiras estão embutindo um risco maior na quitação dos créditos, advindo das turbulências econômicas. A diretora-executiva do Procon, Maria Inês Fornazaro, faz análise semelhante. Ela observa que o risco da inadimplência, especialmente em momentos de maior incerteza, causa um reajuste mais do que proporcional das taxas ao consumidor em relação à variação dos juros básicos no período. "Por isso, o momento é ruim para comprar a prazo", diz a diretora do Procon. Desistência Outra pesquisa da Anefac revela, no entanto, que o consumidor está mais cauteloso para assumir novas dívidas. No mês passado, 83% dos paulistanos que pretendiam comprar a prazo declararam que tinham adiado indefinidamente a intenção de fazer um financiamento. Em maio, segundo também pesquisa da Anefac, essa fatia era de 77%. De acordo com a pesquisa, a maioria dos entrevistados atribuiu a maior cautela às incertezas da economia e ao temor de vir a perder o emprego. A alta dos juros também foi apontada pelos entrevistados como fator para inibir compras a prazo. Além disso, muitos consumidores estão desistindo dos financiamentos por causa do encurtamento dos prazos de pagamento, que tornou o valor da prestação maior.