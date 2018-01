Juros altos impedem a geração de empregos, diz Ermírio O presidente do Grupo Votorantim, Antônio Ermírio de Moraes, disse que o novo aumento na taxa básica de juros só piorou a situação da economia brasileira. "Fica díficil uma empresa pensar em investimento e gerar mais empregos no País, com a taxa de juros tão elevada do jeito que está", disse. "O aumento dos juros só dificulta a situação ainda mais". O empresário lembrou que com juros elevados dificilmente se atingirá o desemprego zero no País. "Acho que, com juros elevados, só os bancos saem ganhando. Mais ninguém." Ele explicou ainda que ?com juros altos, a economia não cresce. O PIB cai e há uma estagnação econômica. Juros elevados prejudicam todos os que estão ligados à produção, disse.