Juros altos reduzem vendas a prazo em SP O movimento do comércio na cidade de São Paulo continua refletindo o aumento das taxas de juros adotado pelo Banco Central nos últimos meses. O balanço de fevereiro divulgado hoje pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) revelou queda de 1,3% nas vendas a prazo em relação ao mesmo mês do ano passado. O número, segundo a entidade, é insatisfatório, pois fevereiro de 2002 foi fraco em vendas em razão do carnaval. O que significa que houve uma perda sobre uma base de comparação reprimida. Já as vendas à vista tiveram desempenho um pouco melhor, pois cresceram 4,9% em relação ao ano passado, mas foram atribuídas às promoções e liquidações de verão, que elevam o número de consultas aos serviços da ACSP, mas não se refletem no faturamento do comércio na mesma proporção. Além disso, fevereiro deste ano teve um dia útil a mais. Na comparação com janeiro, as vendas a prazo caíram 8,2% e à vista, 7,7%. Os dados levam em conta as ligações feitas aos serviços de informação de cheques e crédito da entidade. Com relação à inadimplência, os dados indicam que houve uma elevação de 3,7% nos novos registros de débito, mas que foram compensados pelo crescimento também no número de cancelamentos de pendências, de 20,4%. Este comportamento era esperado em razão das restrições na concessão de crédito, informou a entidade.