Juros anuais nos Estados Unidos sobem para 1,50% O banco central dos Estados Unidos (Federal Reserve) decidiu elevar a taxa de juros do país em 0,25 ponto porcentual ? de 1,25% para 1,50% ao ano. A decisão foi unânime entre os membros do Comitê e vem em linha com as expectativas do mercado financeiro. O documento divulgado ao final da reunião afirma que ?o Comitê acredita que, mesmo depois dessa ação, a posição da política monetária continua acomodatícia e, aliada ao crescimento robusto da produtividade, está fornecendo apoio contínuo à atividade econômica?. O documento diz ainda que o crescimento da produção moderou-se e o ritmo da melhoria nas condições do mercado de mão-de-obra desacelerou-se. ?Essa debilidade provavelmente deve-se muito ao aumento substancial dos preços da energia. Apesar disso, a economia parece posicionada para retomar um ritmo mais forte de expansão no futuro?, destaca.