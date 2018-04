Juros ao consumidor continuam elevados Em março, a taxa média de juros cobrada ao consumidor ficou praticamente estável em relação ao mês anterior, apresentando uma variação de apenas 0,01 ponto porcentual, ficando em 7,92% ao mês. Os dados constam na pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). Pelo levantamento, a maior alta verificada foi a do empréstimo pessoal das financeiras com um aumento de 0,10 ponto porcentual, subindo de 11,53% para 11,63%. O empréstimo pessoal dos bancos aumentou de 5,08% para 5,11%. Já a taxa dos juros do comércio diminuiu de 6,66% para 6,64% e o Crédito Direto ao Consumidor (CDC) dos bancos também caiu de 3,83% para 3,79%. O cheque especial e o cartão de crédito permaneceram nos altos patamares de 9,87% e 10,47%. A pesquisa demonstra que as taxas de juros continuam extremamente elevadas em todas as modalidades de crédito ao consumidor (veja pesquisa completa no link abaixo). No levantamento são pesquisadas as taxas de 30 bancos nas operações de crédito bancário à pessoa física (Cheque Especial, CDC-Bancos, Empréstimo Pessoal). Também são considerados os juros médios praticados pelos cartões de crédito (25 empresas e bancos) no crédito rotativo. Além disso são pesquisados os juros médios praticados pelas financeiras (20 principais) nas operações de empréstimo pessoal.