Juros ao consumidor devem continuar altos O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic, taxa básica referencial de juros da economia, em 18% ao mês. Também determinou um viés de baixa, ou seja, autoriza o Banco Central (BC) a reduzir a taxa quando julgar adequado, antes da reunião de setembro. Para o consumidor, a decisão não deve ter impacto no crédito das taxas de juros pagas aos bancos, financeiras, lojas com vendas a prazo e outras modalidades. A manutenção da Selic não surpreendeu os especialistas ouvidos pela Agência Estado. Eles afirmam que, neste momento, é o cenário político que está definindo as oscilações nas taxa de juros. Segundo Miguel José Ribeiro de Oliveira, vice-presidente da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), o consumidor não deve esperar mudanças. "O crédito vem crescendo menos, os bancos estão mais seletivos, e não se deve observar mudanças até as eleições", afirma. Oliveira cita ainda que, com o corte parcial de linhas de crédito do exterior para empresas brasileiras, grandes tomadores estão voltando para o mercado local, e absorvendo recursos que as instituições poderiam estar emprestando ao consumidor. Ele ainda observa que a incerteza é muito grande, por conta da disputa pela Presidência da República, o que causa exageros nas cotações negociadas no mercado. Ou seja, para o consumidor, mantém-se o atual quadro de taxas altas, prazos curtos e restrições para a concessão de crédito em alguns casos. O presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Alencar Burti, concorda. Ele lembra que a economia real normalmente demora para responder às variações na Selic. Mas, de qualquer forma, não houve alteração, nem na taxa, nem no cenário, e que a tendência que vem se observando nos últimos oito meses deve continuar. "Até o final do ano, o consumidor pode esperar aperto no crédito, com prazos menores, enquanto o comércio tenta reduzir margens", afirma. O economista-chefe da Federação do Comércio de São Paulo, Fabio Pina, acredita que o pior momento tenha sido há cerca de duas semanas, com a forte alta das taxas no mercado futuro, mas que agora o juro apresenta relativa estabilidade. Ele acredita que pode haver pequeno afrouxamento para o consumidor, mas a recuperação deve ser muito lenta, e condicionada à evolução do quadro político, que ainda é muito incerto.