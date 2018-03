Juros ao consumidor devem permanecer estáveis As taxas de juros para as operações de crédito ao consumidor devem permanecer estáveis. Essa é a opinião unânime dos analistas do setor, após a divulgação da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) que manteve a taxa Selic em 26,5% ao ano, com viés de alta. O presidente da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi), Ricardo Malcon, é um dos que acredita neste cenário. ?As taxas de juros ao consumidor vão ficar como estão. A demanda por crédito não está aquecida e o mercado não deve fazer grandes alterações?, explica. O vice-presidente da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel José Ribeiro de Oliveira, também afirma que as financeiras não vão mexer em suas taxas. ?As financeiras não vão alterar os juros ao consumidor com a manutenção da Selic. As taxas estão em patamares altos e volume de crédito está reduzido?, aposta. Ele explica que o volume de empréstimos ao consumidor está em queda porque as instituições estão mais seletivas, com medo dos inadimplentes. Reflexo deste medo é a queda dos prazos de financiamento de crédito pessoal nos últimos meses. ?O prazo vem caindo gradativamente. Com os últimos aumentos dos juros, as financeiras estão reduzindo os prazos para diminuir o risco da inadimplência.?, alerta Miguel de Oliveira. De acordo com o vice-presidente Anefac, o prazo médio dos contratos de empréstimo pessoal, que era de 12 meses no final do ano passado, passou para 8 meses no início deste ano. Guerra O diretor executivo da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef), José Romélio Brasil Ribeiro, avalia que a manutenção da Selic é um sinal claro de que o mercado está apresentando sinais de melhora e que os juros ao consumidor podem cair nos próximos meses. ?Com a manutenção da Selic, as taxas das financeiras não devem sofrer alterações. A possibilidade de redução dos juros é pequena, principalmente pelo risco da guerra no Iraque?, explica. Com relação ao prazos de financiamento, o diretor executivo da Anef não acredita que haverá mudanças. ?Não deve ocorrer nenhuma alteração nos prazos. O prazo médio de financiamento de veículos é de 24 e 36 meses?, afirma. O que preocupa José Romélio são os efeitos da guerra do Iraque no mercado. ?Se a guerra durar muito tempo, podem ocorrer alguns fatos no cenário econômico que prejudiquem o desenvolvimento dos mercados. A oferta de crédito pode ficar ainda mais contraída?, avalia.