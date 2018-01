Juros ao consumidor param de cair A elevação da taxa básica de juros da economia - Selic - de 15,25% para 15,75% ao ano, promovida ontem pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, pode provocar uma interrupção na redução das taxas de juros ao consumidor, que vinha sendo promovida por bancos e financeiras. Essa é a opinião do presidente da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi), Henrique Pereira Gomes, e do economista da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel de Oliveira. Para o economista da Anefac, o impacto da alta da Selic será inexpressivo. Isso porque os juros cobrados no crédito à pessoa física já estão em patamares muito elevados, o que possibilita aos bancos, lojas, financeiras e administradoras de cartão de crédito manter as taxas nos níveis atuais. O presidente da Acrefi concorda. Ele não acredita em aumento dos juros ao consumidor, mesmo que muito pequeno. "O aumento da Selic é apenas uma sinalização de alerta do Banco Central (BC) de preocupação com o impacto da alta do dólar nos índices de inflação e com a instabilidade no cenário externo. Não é uma reversão da tendência de corte nos juros", explica. Gomes cita a redução dos custos administrativos dos bancos e financeiras e a alta competitividade no segmento como os motivos para a não elevação dos juros para o consumidor. A projeção da Anefac para os juros no crédito para a pessoa física após a elevação da Selic é a seguinte: Tipo de crédito Atual Nova Taxa Aumento Mês Ano Mês Ano Comércio 6,76% 119,23% 6,80% 120,22% 0,59% Cartão de crédito 10,14% 218,67% 10,18% 220,06% 0,39% Cheque especial 9,42% 194,55% 9,46% 195,85% 0,42% CDC Bancos 3,75% 55,55% 3,79% 56,27% 1,07% Empréstimos Pessoal (bancos) 4,45% 68,62% 4,49% 69,39% 0,90% Empréstimo pessoal (financeiras) 10,04% 215,22% 10,08% 216,59% 0,40% Taxa média 7,43% 136,32% 7,47% 137,38% 0,54%