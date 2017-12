Juros ao consumidor subiram 1,81% em junho Todas as operações de crédito para pessoa física tiveram forte elevação de juros no mês de junho, segundo a pesquisa divulgada ontem pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). De acordo com os dados, a taxa média dos juros para a pessoa física subiu de 7,75% em maio para 7,89%, em junho, uma variação de 1,81%. A maior variação no período (3,47%) ocorreu na linha de crédito bancária CDC, seguida pelos empréstimos pessoais em financeiras (2,52%). A menor elevação foi nos juros do comércio (0,29%) e no cheque especial (0,84%). Houve ainda encurtamento de prazos de financiamentos, o que causou a queda das vendas em abril e maio, em setores como eletrodomésticos, eletroeletrônicos e veículos. Segundo a pesquisa, o setor que praticou mais abusos nas vendas a prazo no mês passado foram as agências de turismo, seguida pelas lojas de artigos de informática, de aparelhos celulares e agência de veículos. Ainda, segundo a Anefac, apesar do papel do financiamento ser de viabilizar a venda, ele passou a ser o negócio principal das lojas, que ganhariam mais com os financiamentos do que com a venda dos produtos. A consequência direta dessa prática é o alto nível de inadimplência.