Juros ao consumidor têm alta em agosto A aquisição de crédito pelos consumidores junto às instituições bancárias está mais caro em agosto na comparação com julho. Segundo pesquisa mensal da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, alguns bancos reajustaram suas taxas de juros no cheque especial e empréstimo pessoal. Pelo levantamento, a taxa média mensal para o cheque especial foi de 8,73%, superior à de julho, que foi de 8,63%. No empréstimo pessoal, a taxa média mensal ficou em 5,23%, contra 5,04% apurado em julho. Veja pesquisa completa no link abaixo. Maiores taxas No cheque especial, a maior taxa de juros foi de 9,60%, do BCN, e a menor, 7,70%, foi cobrada pela Nossa Caixa. As elevações constatadas ocorreram nos bancos Banespa (de 8,30% para 8,89% ao mês), Banco do Brasil (de 7,74% para 8,30% ao mês), Bradesco (de 8,30% para 8,80% ao mês), BBV (de 8,50% para 9,00% ao mês), e BCN (de 9,20% para 9,60% ao mês). Com relação ao empréstimo pessoal verificou-se que a maior taxa foi de 5,90% ao mês, praticada pelo Bradesco e BCN, e a menor, 3,50%, cobrada pelo BBV. As elevações foram verificadas nos bancos Santander (de 4,75% para 5,39% ao mês), Banespa (de 4,36% para 4,87% ao mês), Banco do Brasil (de 4,88% para 5,30% ao mês), Caixa Econômica Federal (de 4,80% para 5,20% ao mês), Brasdesco (de 5,80% para 5,90% ao mês) e HSBC (de 4,90% para 4,97% ao mês). Os técnicos do Procon apontam fatores negativos de ordem econômica como o racionamento de energia e a crise na Argentina, que ao influenciar a economia brasileira, têm reflexo nas taxas de juros. A atual política de juros altos, reforçada com o último aumento da taxa básica de juros (Selic), que passou para 19% ao ano, exige ainda mais cautela por parte do consumidor antes de solicitar crédito junto aos bancos.