Juros avançam com ata do Copom

Os juros futuros interromperam a trajetória de queda e embicaram para cima, ontem, reagindo principalmente à ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. O documento referente à reunião deste mês, em que a taxa Selic foi reduzida em 0,50 ponto porcentual, para 8,75% ao ano, sinalizou que o ciclo de flexibilização monetária chegou ao fim e que o nível atual da taxa será mantido por longo período, provocando o desmonte de posições vendidas amparadas na expectativa de novo corte do juro básico em setembro. O juro de janeiro de 2010 avançou a 8,64% e o de janeiro de 2011, a 9,85%. O ajuste de alta, no entanto, foi considerado exagerado e também refletiu o otimismo com notícias positivas nos EUA, na Ásia e na zona do euro, que podem ter estimulado apostas numa aceleração da recuperação global. Expectativas de melhora da demanda por matérias-primas também sustentaram o avanço das commodities e das Bolsas no mundo. Em Nova York, o índice Dow Jones subiu 0,92% e o Nasdaq, 0,84%. A Bovespa chegou a superar os 55 mil pontos, mas não se sustentou e encerrou aos 54.478,43 pontos, com alta 1,38%. O dólar cedeu 1,58%, a R$ 1,874. FRASE Luis Eduardo Assis Diretor para A. L. do HSBC ao AE Broadcast ao Vivo "Gastos excessivos do governo podem levar Banco Central a subir juros em 2010. Política fiscal do País é ineficaz. Vai sobrar novamente para a política monetária"