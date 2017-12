Juros bancários ficam praticamente estáveis em 2004, aponta BC A taxa de juros dos empréstimos bancários com recursos livres de direcionamento obrigatório teve alta de 0,1 ponto porcentual em novembro com relação a outubro. Com isso, os juros cobrados pelos bancos aumentaram dos 45,6% de outubro para 45,7% ao ano. No acumulado do ano, a taxa de juros ainda acumula uma queda de 0,1 ponto porcentual. O spread bancário - diferença entre os juros pagos pelos bancos na captação de recursos de cliente e os cobrados nos empréstimos - teve redução no mesmo período de tempo de 0,3 ponto porcentual. Com a redução, o spread passou dos 28,1 pontos porcentuais de outubro para 27,8 pontos porcentuais. No ano, o diferencial de taxa apresenta uma redução acumulada de 2,2 pontos porcentuais.