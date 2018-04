Juros bancários voltam a cair em fevereiro, informa Procon-SP

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 11, pela Fundação Procon-SP apontou nova queda nos juros bancários em fevereiro, na comparação com o mês anterior. Essa é a segunda redução consecutiva após a sequência de alta constatada no fim de 2008. De acordo com o Procon-SP, os juros médios dos empréstimos pessoais caíram de 6,01% para 5,89% ao mês, redução de 0,12 ponto porcentual. Dos dez bancos consultados na pesquisa, oito diminuíram as suas taxas. Já a média dos juros do cheque especial caiu de 9,25% para 9,18% ao mês, queda de 0,07 ponto porcentual. Sete das dez instituições baixaram as taxas. As taxas informadas pelo Procon-SP foram coletadas no último dia 3 e 4. Participaram da pesquisas o Banco do Brasil, Bradesco, a Caixa Econômica Federal, o HSBC, Itaú, a Nossa Caixa, o Banco Real, Safra, Santander e Unibanco.