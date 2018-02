Juros caem e crédito total chega a 32,3% do PIB em junho As taxas de juros cobradas pelos bancos caíram em junho para níveis recordes, acompanhando a redução da Selic, enquanto o estoque total de crédito no país cresceu 1,3 por cento. Os dados, divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, mostraram que o volume total de crédito atingiu 799,2 bilhões de reais no mês passado, o equivalente a 32,3 por cento do Produto Interno Bruto (PIB). Levando em conta apenas as operações com recursos livres, cujas taxas não são definidas por normas do governo, o volume de crédito em junho era equivalente a 22,6 por cento do PIB, frente a 22,4 por cento em maio. Esse crescimento poderia ter sido maior não fosse a influência de um fator sazonal, afirmou o chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes. Segundo ele, em junho, os devedores tradicionalmente usam recursos da restituição do Imposto de Renda para quitar débitos. A taxa média de juros cobrada pelos bancos caiu para 37,0 por cento ao ano, frente a 37,4 por cento em maio, chegando ao menor nível da série do BC, iniciada em 2000. O juro médio cobrado das pessoas físicas também está no menor nível da série, em 48,4 por cento ao ano, ante 48,6 por cento em maio. A taxa média cobrada das empresas recuou frente a maio --de 24,3 por cento para 23,7 por cento--, mas ainda está acima do patamar mínimo, de 23 por cento de setembro de 2002. Isso ocorre, segundo Lopes, porque, em 2002, o custo dos empréstimos referenciados em dólar calculado pelo BC sofria o impacto da expectativa de valorização da moeda. "Ainda assim, dados preliminares dos primeiros dez dias úteis de julho já mostram que a taxa para as empresas rompeu esse limite e está em 22,9 por cento ao ano." Ele acrescentou que a redução dos juros está levando algumas grandes empresas a migrar do mercado de capitais de volta ao sistema financeiro para se financiar. O spread bancário --diferença entre a taxa de captação dos bancos e a cobrada dos clientes-- passou para 26,1 pontos percentuais, frente a 26,2 pontos no mês anterior. (Por Isabel Versiani)