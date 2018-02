Juros caem para 18,75% ao ano O Comitê de Política Monetária (Copom) anunciou no início da noite desta quarta-feira a redução da taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, de 19% para 18,75% ao ano, sem tendência. A curta nota distribuída à imprensa diz: "O Copom reduziu a taxa Selic para 18,75%. Esta decisão é compatível com a convergência da taxa de inflação para suas metas." A ata da reunião de hoje do Copom estará disponível no site do Banco Central a partir das 8 horas da próxima quinta-feira, dia 28. A próxima reunião do Copom ocorrerá nos dias 19 e 20 de março.