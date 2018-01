Juros caem pela primeira vez no ano Após quase três horas de reunião, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu nesta quarta-feira à noite reduzir a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 0,25 ponto porcentual. Com isso, a taxa que estava em 16,5% ao ano passou para 16,25%. A decisão foi tomada por 6 votos a 3. Segundo nota divulgada no final da reunião, "indicações recentes" fizeram cair "o risco de desvio da inflação em relação às metas". Essa é a primeira redução da Selic nesse ano. A taxa estava no patamar de 16,5% ao ano desde dezembro do ano passado. Na última reunião de 2003, a Selic foi reduzida em 1 ponto porcentual ? de 17,5% ao ano para 16,5% ao ano. A ata da reunião realizada hoje será divulgada dia 25 de março e a próxima reunião do Copom está marcada para os dia 13 e 14 de abril.