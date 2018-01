Juros caem pouco no comércio Em abril, os juros do comércio apresentaram pequena redução. De 7,5% ao mês registrados em março, caíram para 7,47% ao mês. O resultado faz parte de uma pesquisa da Anefac - Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade sobre as taxas de juros no mês de abril. Outro segmento que apresentou redução das taxas foi cartão de crédito. A queda foi de 10,77% para 10,71% ao mês. O setor que apresentou a maior redução em pontos percentuais foi o cheque especial. As taxas de juros cederam de 10,15% para 10,03% ao mês. Apesar da redução, os patamares atuais ainda estão elevados. Na avaliação de Miguel José Ribeiro de Oliveira, vice-presidente da Anefac, as lojas têm usado o financiamento como forma de elevar os ganhos. Ao invés de ganhar 20% ao ano numa aplicação financeira, o comerciante coloca os recursos nas vendas a prazo e obtém ganhos 1.000% superiores. Vale destacar que, no período de março/99 a abril/2000, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros - Selic - em 58,49%. A taxa caiu de 45% para 18,50% ao ano. Nesse mesmo período, as taxas para o consumidor recuaram, na média dos segmentos, apenas 36,91%. Os setores campeões em abusos - falta de informação das taxas praticadas, taxas superiores às informadas, informações ilegíveis ou não claras - nas vendas à prazo no mês passado foram: agências de turismo, venda de artigos de informática, loja de artigos e aparelhos celulares e agências de veículos. Informações não são claras A pesquisa foi realizada em quatro partes. Na primeira, os técnicos fizeram um levantamento dos juros médios praticados pelos 30 principais bancos. A segunda fase analisou os juros cobrados pelos cartões de crédito no sistema rotativo. Em seguida, a pesquisa analisou cerca de 12.000 anúncios de classificados dos jornais e levantou os juros médios das 20 principais financeiras nas operações de empréstimo pessoal. Essa pesquisa revelou que os anúncios não informam em destaque a taxa de juros praticadas nas vendas à prazo. Se informam, não o fazem de maneira clara ou legível. Em alguns casos, chegam a divulgar uma taxa inferior à realmente praticada. Essa situação é condenada pelo código de defesa do consumidor. O consumidor precisa estar atento: quando o preço à vista é diferente do preço a prazo, a loja tem que informar em destaque a taxa de juros mensal e anual que esta praticando. Veja no link abaixo, os cuidados especiais que o consumidor deve ter na hora da compra e também os juros cobrados pelo comércio de acordo com a Anefac.