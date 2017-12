Juros: características e riscos Os juros são as taxas de rendimento pagas por bancos, empresas e pessoas físicas que tomam dinheiro emprestado para uso próprio ou repasse a terceiros. Por exemplo: quando um poupador aplica seu dinheiro no banco, está emprestando esse capital à instituição bancária em troca de uma taxa de juro. Os juros mais utilizados no mercado são os prefixados, quando o valor dos juros é conhecido na aplicação, e os pós-fixados, quando o valor dos juros é conhecido somente no final do investimento. Se a taxa de juros tende a cair, as aplicações prefixadas costumam ser mais rentáveis. Nos casos em que o juro tende a subir, ganham as aplicações pós-fixadas. No entanto, ninguém sabe com certeza se uma taxa de juro vai subir ou cair. Este é o risco inerente ao investimento de renda fixa. Nos links abaixo, conheça mais sobre os investimentos em renda fixa e as taxas de juros.