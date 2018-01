Juros cedem um pouco mais O mercado financeiro teve um dia calmo, dentro das possibilidades. O cenário externo ficou muito nervoso com a queda das bolsas nos Estados Unidos. Nasdaq - a bolsa eletrônica que reúne empresas de tecnologia - chegou a registrar queda de 6,08%. No fechamento do dia, as perdas eram de consideráveis 5,59%. Expectativas negativas de resultados ou de potencial de retorno no longo prazo com as empresas Cisco Systems, Intel e Motorola pesaram no péssimo dia da Nasdaq. O índice Dow Jones também fechou em baixa, de 1,6%, com uma mínima, no pior momento do dia, de 2,32%. O cenário internacional está nervoso com estas quedas nos preços das ações norte-americanas, e também pela expectativa de alta dos juros. Na próxima terça-feira, o Banco Central norte-americano (Federal Reserve) vai definir se os juros sobem 0,25 ou 0,50 ponto percentual. As apostas se concentram na taxa maior, devendo o juro subir para 6,5% ao ano. Bolsa brasileira acompanha queda Naturalmente, a Bolsa de Valores de São Paulo sofreu mais um dia de perdas por conta deste cenário internacional. No fechamento do dia, o recuo era de 1,02%. Na mínima do dia, chegou a registrar perda de 2,35%. O volume de negócios ficou em R$ 741 milhões, melhor do que nos últimos dias. Entre os destaques de baixa, várias ações do setor de telefonia. Como oferecem maior liquidez (facilidade em negociar), estes papéis acabam sofrendo mais quando os investidores estão em movimento de vendas. A Telesp PN, papel de maior peso no Ibovespa - índice que reflete a variação média da Bolsa -, recuou no dia 2,75%, mas não esteve entre as maiores baixas. A bolsa no Brasil sofre com o cenário internacional de duas formas. Muitos investidores vendem suas ações de empresas brasileiras para cobrir suas perdas lá fora, ou para redirecionar seu portifólio diante do aumento do risco, por conta das maiores oscilações. Por outro lado, a expectativa de aumento dos juros lá fora também seduz o investidor a vender suas ações no Brasil para, quando as taxas subirem, comprar títulos do governo americano. Juros têm dia mais calmo O mercado de juro hoje foi mais calmo, apesar do cenário internacional. As taxas cederam um pouco. De manhã, o Banco Central entrou no mercado emprestando dinheiro a uma taxa de 18,51% ao ano. Novamente a taxa indicou uma escalada de baixa em relação às últimas entradas do Banco Central. Na segunda o custo dos empréstimos deste tipo de operação estava em 18,57% ao ano. Na sexta-feira passada, as taxas foram de 18,63% na primeira entrada e de 18,60% na segunda, sempre taxas anuais. As taxas das operações entre bancos e investidores acabaram cedendo diante desta trajetória clara, traçada pelo Banco Central. Também pesou hoje o fato de que ontem o governo se negou a vender títulos públicos prefixados, rejeitando pagar as altas taxas de juros pedidas pelos bancos, de até 21,7% ao ano. No mercado futuro, a taxa de juro anualizada para operações com vencimento em outubro fecharam em 19,53% . Considerando o ajuste do dia anterior, a taxa de terça foi de 19,65%. Como se vê, um recuo pequeno. O mesmo se observou em outras operações de renda fixa. Importante destacar que esta taxa de juro do futuro considera a variação do juro de hoje até o vencimento em outubro. Parte do mercado não usa esta metodologia, preferindo calcular apenas o juro embutido na diferença entre os contratos de outubro e setembro. O problema é que os contratos com vencimento em setembro estão com poucos negócios. Desta forma, podem ter distorções. A taxa anualizada entre o dia do negócio e o vencimento mais líquido tem a vantagem de evitar esta distorção. De qualquer forma, o que interessa mesmo é saber que as taxas recuaram modestamente nesta quarta-feira. Dólar sobe 0,5% O dólar oficial médio, calculado pelo Banco Central com base nos negócios do dia, realizados no segmento livre (comercial), fechou em R$ 1,8169, na ponta de venda, com alta de 0,5%. O fluxo de entrada e saída de dólares não mostrou problemas. A alta ocorreu mais pela tensão no mercado internacional. Os operadores dizem que este nível de câmbio já inclui todas as expectativas de alta maior dos juros nos Estados Unidos. Assim, se o Banco Central do País optar por uma elevação mais modesta, de 0,25 ponto percentual, a tendência é o dólar até ceder um pouco. Neste nível atual, os exportadores estão antecipando o recebimento de seus dólares com bastante conforto.