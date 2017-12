Juros: cenário para inflação é positivo Os índices de inflação divulgados esta manhã registraram altas significativas em relação aos anteriores, mas não geraram nenhuma surpresa para o mercado. O fato de o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fipe referente à terceira quadrissemana do mês de julho ter pulado para 0,97% e o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) do IBGE ter subido para 0,78% na primeira prévia de julho já era esperado. Isso em função dos efeitos sazonais sobre os preços dos hortifrutigranjeiros e da alta dos combustíveis. Para o mercado, vale a avaliação de que, ao final do terceiro trimestre, esses Índices tendem a recuar, como aponta a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada esta manhã. De acordo com a ata, mesmo com o repique da inflação ao longo do terceiro trimestre, a expectativa para o IPCA acumulado no ano é de um Índice abaixo de 6%, que é a meta da inflação do governo com o Fundo Monetário Nacional (FMI). Esse quadro permitiu o corte ocorrido no juro na última reunião do Comitê, que baixou de 17% para 16,5% ao ano a taxa básica de juros - Selic. Os operadores avaliam que essas notícias são muito positivas para o mercado de juros. Mas pode não representar fôlego para quedas muito fortes das projeções de juros. Há pouco, os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 17,65% ao ano, estável em relação ao fechamento de ontem.