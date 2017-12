Juros continuam altos para consumidor Pesquisa de juros bancários realizada pela Fundação Procon-SP, nos dias quatro e cinco de setembro, mostra que a maioria das taxas praticadas pelos bancos para o empréstimo pessoal e cheque especial não sofreu alteração em relação a agosto. As únicas alterações foram verificadas nos juros do cheque especial de dois bancos. A taxa do Santander caiu de 10,50% para 9,90% ao mês em relação a agosto. No Mercantil de São Paulo, a queda da taxa mensal foi de 9,90% para 8,50%. A taxa média para o cheque especial ficou em 8,55% ao mês, inferior à media de agosto - 8,69% ao mês. Para o empréstimo pessoal, a taxa média de 4,32% ao mês ficou estabilizada em relação ao mês anterior. A maior taxa cobrada no cheque especial foi de 9,90% ao mês praticada pelos bancos Bandeirantes e Santander, enquanto que a menor foi a do banco BBVA: 7,50% ao mês. Os técnicos do Procon aconselham ao consumidor evitar essas linhas de crédito, já que as taxas de juros ainda estão em patamares elevados. Para se ter uma idéia, os juros pagos pelos bancos nas aplicações em Certificado de Depósito Bancário (CDB) de 30 dias - um dos meios utilizados pelos bancos para captação de recursos destinados ao crédito - é de 14,57% ao ano, enquanto a taxa média anual do crédito pessoal é de 66,12% ao ano. Na comparação com a taxa média anual do cheque especial, a diferença é ainda maior. Os bancos chegam a cobrar 167,64% ao ano nessa linha de crédito. Veja no link abaixo a pesquisa completa de juros bancários realizada pelo Procon-SP. Confira também a tabela de CDB.