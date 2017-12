Juros continuam em 1% ao ano nos EUA O Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve norte-americano (Fomc) decidiu hoje manter a taxa dos juros em 1% ao ano. Em nota, o comitê informa que "continua a acreditar que uma posição acomodativa da política monetária, aliada ao crescimento robusto da produtividade, está dando um apoio importante para a atividade econômica". Para o Banco Central dos Estados Unidos, "a produção está se expandindo vigorosamente". O documento reconhece que as "contratações continuem fracas", mas já h?;a sinais de "uma melhora no mercado de mão-de-obra". O comitê destaca ainda que os "aumentos nos preços ao consumidor têm sido limitados e espera-se que continuem baixos". O nota afirma ainda que "os riscos para cima e para baixo diante da meta de crescimento sustentável pelos próximos trimestre estão equilibrados e a probabilidade de uma queda indesejada da inflação diminuiu". Segundo o comitê, "com a inflação bastante baixa e folga na utilização dos recursos" ainda há condições de manter a política monetária acomodativa.