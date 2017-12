Juros continuam em queda Os títulos prefixados de swap com base em 252 dias úteis, melhor indicador dos juros de longo prazo, continuam projetando queda das taxas, ou seja, permaneceram imunes às oscilações do curto prazo. Suas cotações fecharam em 18,28% ao ano, frente a 18,46% ao ano ontem. Paralelamente, o mercado espera para breve uma operação de substituição de títulos bradies, da dívida externa brasileira, por papéis novos, especialmente agora que se espera uma redução do índice que mede o risco do Brasil pelas agências avaliadoras internacionais, o que traria condições mais favoráveis para o governo brasileiro. Os juros de curto prazo vinham caindo com a aposta de muitos investidores no mercado de nova queda no curto prazo da Selic - taxa de juros básica da economia. Contudo, como a taxa permanece inalterada, muitas instituições amarguraram prejuízos. Hoje, o Banco Central interveio no mercado, recomprando títulos dessas instituições, a taxas até mais altas que a Selic, contendo a especulação que marcou os últimos dias. A tônica geral, porém, continua sendo de otimismo, frente aos dados positivos sobre a economia de modo geral. No entanto, com a demora da redução da Selic, cresceu a corrente dos que acreditam que a taxa Selic possa vir a ser reduzida apenas na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), dia 18.