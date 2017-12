Juros de empréstimo continuam altos Mesmo com a redução nas taxas de juros do cheque especial e do empréstimo pessoal anunciado por algumas instituições financeiras, continua caro tomar dinheiro emprestado. Na semana passada, o juro de crédito pessoal nos bancos variava de 2,9% a 6% ao mês. A taxa média do cheque especial ficou em 7,4% ao mês. Nas financeiras, o empréstimo pessoal chegava a custar 10,5% ao mês. O economista-chefe do Centro Brasileiro de Orientação de Finanças Pessoais (Forex), Marcos Silvestre, afirma que os consumidores devem continuar evitando essas linhas de crédito. Para ele, só deve entrar em um financiamento quem tem urgência em adquirir o bem. Caso contrário, a melhor saída é fazer uma poupança e, após alguns meses, efetuar a compra à vista. Veja mais dicas sobre compras no link abaixo. Especialistas explicam que a queda da Selic, de 18,5% para 17,5% ao ano, não implica redução de juros para o consumidor. Isso porque a taxa básica não é o único fator que define os juros nas linhas de crédito. Os grandes vilões são os impostos e a inadimplência. Silvestre acredita que, enquanto puderem repassar esse risco para o tomador de dinheiro, as instituições continuarão com taxas de juros salgadas. Para o correntista que está operando no vermelho e pretende zerar o seu saldo devedor, o empréstimo pessoal pode ser uma opção. Isso porque as taxas dessa linha de crédito ainda são menores, se comparadas com as taxas do cheque especial. (ver tabela comparativa no link abaixo) Financeiras têm alto índice de inadimplência Por conta do volume expressivo de pagamentos em atraso, parte das financeiras ainda não reduziu suas taxas de juros. O banco Panamericano informa que a inadimplência chega a 18%. A empresa cobra juros de até 10,5% ao mês no crédito pessoal. Já a Losango baixou a taxa média ao varejo em 0,40 ponto porcentual, para 7,68% na semana passada. Mas o motivo não foi a redução da Selic, anunciada no final de junho. A instituição afirma que o motivo foi a queda do compulsório sobre depósito à vista de 55% para 45%. Ou seja, uma medida anunciada pelo governo no início de junho trouxe benefícios para o consumidor apenas após um mês de vigência.