Juros de empréstimos bancários atingem 46,2% ao ano As taxas de juros dos empréstimos bancários sem direcionamento obrigatório, o chamado crédito livre, subiram 0,1 ponto porcentual em fevereiro com relação a janeiro, de acordo com nota divulgada nesta quinta-feira pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC). Com isso, a taxa passou dos 46,1% para 46,2% ao ano. A elevação ficou concentrada nos empréstimos às empresas, que tiveram seus custos elevados de 31,3% para 31,6% ao ano. Nas operações com pessoas físicas, a taxa de juros apresentou queda de 59,7% para 59,2% ao ano. O spread (diferencial entre taxas de captação e aplicação de recursos) aumentou de 29,7 ponto porcentual para 30,2 ponto porcentual. Volume De acordo com o Depec, o volume de empréstimos bancários teve uma expansão de 1,1% na comparação com janeiro. Com a alta, o estoque subiu de R$ 608,721 bilhões (31,1% do Produto Interno Bruto - PIB) para R$ 615,624 bilhões (31,3% do PIB). O BC explicou que a elevação do mês passado foi puxada pelo aumento de 1,8% das operações de crédito livre. No período de 12 meses até fevereiro, o crédito apresenta um crescimento de 20%. O direcionado, em contrapartida, teve redução de 0,1% em fevereiro, na comparação com janeiro.