Juros de longo prazo estáveis Após a queda da taxa de juros básica Selic, de 17,5% ao ano para 17% ao ano, decidida pelo Banco Central na noite de sexta-feira, o mercado de juros reajustou suas taxas para contratos pós-fixados. Porém, as taxas de juros prefixados para contratos de swap de 252 dias úteis - o melhor indicador dos juros de longo prazo - permaneceram quase inalteradas, passando de 18,32% ao ano, na sexta-feira, para 18,33% ao ano hoje. Isso se deveu, em parte, ao fato de que os mercados de juros de longo prazo já esperavam essa redução, até mais cedo do que o ocorrido, e, com isso, a taxa do swap já estava ajustada a esse novo nível da Selic. Além disso, como se trata de juros de longo prazo - um ano -, o mercado ainda aguarda indicações mais definitivas sobre os cenários interno e externo, como o desaquecimento da economia norte-americana, com conseqüente estabilidade dos juros lá. O mercado de juros é agora especula sobre se o Comitê de Política Monetária (Copom) baixará novamente o juro básico da economia em sua reunião dos dias 19 e 20? Não há ainda um consenso de apostas. Mas já se fala na possibilidade de a Selic cair mais 0,25 ou 0,5 ponto porcentual. Vários indicadores saem nos próximos dias, no Brasil e nos EUA Na agenda desta semana, três eventos são aguardados com expectativa e podem promover quedas de juros, se os resultados reforçarem a tendência de crescimento econômico sem pressão na inflação. Na terça, será divulgado o IGP-DI de junho; na quarta, o IBGE divulga o IPCA de junho, que é base para a meta de inflação do governo; e na sexta, saem vários indicadores norte-americanos também referentes a junho. Outras boas notícias esperadas pelo mercado - a confirmação da operação de troca de bradies e a melhora do rating do País - não têm data para acontecer. (leia mais sobre esses assuntos em link abaixo). Leilão de títulos Amanhã, o governo realizará seu leilão semanal de títulos. O leilão desta terça tem títulos prefixados de prazos maiores do que os ofertados nos leilões anteriores. O Tesouro também aumentou a quantidade dos papéis mais longos e reduziu um pouco a dos mais curtos, procurando melhores condições para a dívida pública brasileira.