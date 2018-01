Juros devem cair no financiamento de veículos Os juros para o financiamento de automóveis devem começar a baixar a partir da próxima semana, segundo previsão dos bancos ligados às montadoras. A taxa média atual está em 2,1% ao mês e pode voltar a 1,99% - índice cobrado antes da alta provocada pelas turbulências registradas nos Estados Unidos. O gerente de Marketing do Banco Ford, Vitor Bialski, disse que a queda deve ocorrer em etapas, mas confirmou que o anúncio da redução do depósito compulsório representou "um choque de otimismo no mercado". Ele ressaltou, entretanto, que algumas instituições deverão ser cautelosas por causa do elevado índice de inadimplência nos contratos, que está em 6%, em média. O Banco GM decidiu estender a taxa promocional de 1,99%, antes disponível apenas para financiamentos em até 36 meses, para contratos de menor duração. A instituição é a única a operar com essa taxa atualmente. No Banco Ford varia de 2,09% a 2,39%; no Fiat de 2,25% a 2,39%; e no Volkswagen de 2,09% a 2,24%. O presidente da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef), Fernando Mascarenhas, disse que as empresas deverão rever nos próximos dias o volume de crédito disponível para o financiamento, que pode aumentar. Os bancos das montadoras são responsáveis por 70% do total de financiamentos de veículos novos. A participação pode saltar para 80%.