Juros devem subir mais em janeiro, aponta pesquisa do BC As projeções de mercado para a taxa de juros no corrente mês subiram de 18% para 18,25% ao ano em pesquisa semanal do Banco Central (BC). Com a mudança, a perspectiva de mercado passou a ser a de que o Comitê de Política Monetária (Copom) elevará a Selic, a taxa básica de juros da economia, em mais 0,50 ponto porcentual neste primeiro mês de 2005. Para o fim do ano, as previsões contidas na pesquisa do BC continuaram estáveis em 16% ao ano. As previsões de mercado para a taxa de câmbio no fim do corrente mês recuaram de R$ 2,75 para R$ 2,73 em pesquisa semanal do BC. A queda ocorreu na mesma semana em houve um aumento da volatilidade (oscilação) nos mercados em função de temores quanto ao futuro da política de juros nos Estados Unidos. Para o final do ano, as expectativas de câmbio permaneceram inalteradas em R$ 2,95.