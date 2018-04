Juros disparam após Copom e IBGE

Os juros futuros subiram com força, ontem, um dia após o Comitê de Política Monetária reduzir a taxa Selic em 0,50 ponto porcentual, para 8,75%. O movimento foi impulsionado pela percepção, a partir da leitura do comunicado do Copom, de que o atual ciclo de alívio monetário pode ter chegado ao fim. Também influenciou a taxa de desemprego no País em junho, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que ficou em 8,1%, ante 8,8% em maio e abaixo da mediana das projeções, de 8,85%. Além disso, o ambiente externo positivo ajudou a puxar os juros. A taxa de janeiro de 2010 subiu a 8,64% e a de janeiro de 2011, a 9,86%. A Bovespa retomou os ganhos em meio a essas notícias favoráveis e outras do exterior. Nos EUA, o ânimo foi garantido pela alta das vendas de imóveis usados em junho acima da previsão e os balanços melhores do que o esperado, como do Credit Suisse e 3M. O índice Dow Jones subiu 2,12%, aos 9.069,29 pontos, maior nível desde 5/11/08, e o Nasdaq, 2,45%, para 1.973,60 pontos, mais alto desde 2/10/08. A Bovespa ganhou 2,22%, aos 54.249,36 pontos, maior nível desde 1º /6/09. O dólar no balcão caiu 0,79%, a R$ 1,889 menor valor desde 26/9/08. FRASE Ilan Goldfajn Econ.-chefe do Itaú Unibanco "Cenário macroeconômico é consistente com trajetória de inflação benigna no futuro, o que pode dar conforto ao Copom e permitir novo corte residual da Selic ao longo do 2º semestre. Mantemos previsão de 8,25% no fim do ano"