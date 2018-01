Juros do Banco do Brasil serão reduzidos O diretor de Finanças e Mercado de Capitais do Banco do Brasil (BB), Vicente Diniz, informou que a instituição estará reduzindo as taxas de juros do cheque especial, do cartão de crédito e das operações de crédito direto ao consumidor, nesta segunda-feira. Os juros do cheque especial para clientes preferenciais serão reduzidos de 2,95% ao mês para 2,10%. A medida adotada pelo Banco do Brasil foi mais uma das conseqüências da redução do compulsório sobre os depósitos à vista, anunciada pelo Banco Central, na última quarta-feira. A finalidade do BC é aumentar o volume de dinheiro disponível para o crédito e, com isso, reduzir os juros ao consumidor. Veja os links abaixo para mais informações sobre as taxas de juros em outros bancos, e sobre a redução do compulsório adotada pelo BC.