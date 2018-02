Juros do cartão de crédito sobem em janeiro Os juros médios mensais cobrados pelos cartões de crédito apresentaram alta no mês de janeiro em relação a dezembro em todas as linhas - juros por atraso, crédito rotativo, parcelamento e saque. As informações são da pesquisa mensal da Agência Estado, feita no dia 31 do mês passado. No rotativo, em que os juros incidem sobre o saldo da parcela após o pagamento da parcela mínima, o juro médio mensal está em 9,87% ao mês, frente a 9,74% em dezembro. Os juros médios cobrados proporcionalmente aos dias de atraso no pagamento de parcela ficaram em 9,99% ao mês, frente a 9,96% no mês passado. Para o cliente que faz saque diretamente no caixa eletrônico, o juro médio mensal cobrado é de 9,97%. Em dezembro, era de 9,95%. Já para o parcelamento de compras, o juro médio é o menor de todas as modalidades: 6,73%, frente a 6,71 no mês passado. Campeão O Unibanco é aquele que cobra a maior e a menor taxa de juros de toda a amostra da pesquisa: 12,90% e 3,90% mensais. Isso ocorre porque as taxas variam de acordo com o relacionamento que o cliente possui com o banco. Confira no link abaixo tabela com a pesquisa completa de juros do cartão de crédito.