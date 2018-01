Juros do cartão de crédito subiram em julho Pesquisa mensal de juros cobrados nos cartões de crédito, realizada pela Agência Estado no dia 31 de julho, aponta elevação das taxas médias, exceto no crédito rotativo, que praticamente permaneceu no mesmo patamar de junho. A taxa que estava em 9,4% passou para 9,39% ao mês. Nas demais modalidades - juros por atraso, parcelamento e no saque - as taxas médias subiram em julho (veja pesquisa completa nos links abaixo). A taxa média nos juros por atraso - cobrada proporcionalmente aos dias em atraso no pagamento da parcela - subiu de 9,17%, em junho, para 9,51% em julho. A maior taxa verificada foi de 12,90% ao mês cobrada pelo Unibanco e a menor foi de 3,50% ao mês do cartão Premier/Mastercard do HSBC. Nos juros do parcelamento - juro cobrado quando o cliente opta por fazer o parcelamento da sua compra -, a taxa média subiu de 6,62% em junho para 6,65% ao mês em julho. O juro mais baixo foi de 2,78% ao mês, cobrado pelo BBV nos cartões Visa, Mastercard e American Express. Já o Unibanco cobra o juro mais alto: 12,90% ao mês. A taxa média de juros cobrado no saque - quando o cliente faz um saque diretamente no caixa eletrônico - foi de 9,66% ao mês em julho, sendo que em junho a porcentagem era de 9,48%. O Safra cobra o juro mais baixo no saque: 5,90% ao mês. A taxa mais alta, 12,90% ao mês, é cobrada pelo Finivest e Unibanco. No crédito rotativo - quando os juros incidem sobre o saldo da parcela após o pagamento da parcela mínima -, a menor taxa cobrada é a de 6,90% ao mês, cobrado pelo HSBC. Já a máxima, de 12,90% ao mês, foi praticada pelo Unibanco. Tabela comparativa entre os meses de junho e julho. julho junho juros média (%) mínima (%) máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) atraso 9,51 3,5 12,4 9,17 3,5 12,9 rotativo 9,39 5,5 11,9 9,4 3,5 12,9 saque 9,66 4,99 12,9 9,48 4,5 12,9 parcelamento 6,65 2,78 11,5 6,62 2,78 12,9