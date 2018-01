Juros do cartão de crédito têm leve alta Os juros médios mensais cobrados pelos cartões de crédito apresentaram poucas variações em outubro em relação a setembro em todas as linhas de financiamento - juros por atraso, crédito rotativo, parcelamento e saque - , segundo pesquisa da Agência Estado realizada no dia 31 de outubro. No rotativo, quando os juros incidem sobre o saldo da parcela após o pagamento da parcela mínima, o juro médio mensal subiu de 9,51% para 9,72%. Os juros médios cobrados proporcionalmente aos dias em atraso no pagamento da parcela diminuíram de 10,01% para 9,94% ao mês. No parcelamento, os juros médios subiram de 6,65% para 6,67% ao mês. Já quando o cliente faz um saque diretamente no caixa eletrônico, o juro médio mensal cobrado subiu de 9,77% para 9,94%. Campeões O maior juro mensal cobrado em todas as linhas é do Unibanco, de 12,90%. No rotativo, o juro mais baixo é de 5,50% ao mês, cobrado por alguns cartões da American Express. O Citibank cobra os juros mais altos por atraso: 5,65% ao mês nos cartões Citibank AAdvantage Platinum e Citibank Platinum, ambos nas bandeiras MasterCard. No saque, o menor juro cobrado é de 5,90% ao mês em alguns cartões do Safra. No parcelamento, a menor taxa mensal é de 2,78%, dos cartões do BBV. Tabela comparativa entre os meses de setembro e outubro Juros Outubro Setembro Média (%) Mínima (%) máxima (%) média (%) Mínima (%) máxima (%) Atraso 9,94 3,9 12,9 10,01 3,9 12,9 Rotativo 9,72 3,9 12,9 9,51 3,9 12,9 Saque 9,94 3,9 12,9 9,77 3,9 12,9 Parcelamento 6,67 2,78 12,9 6,65 2,78 12,9 Alterações no mês As únicas alterações verificadas ocorreram em alguns cartões do Mercantil de São Paulo, Sudameris e Banespa. No Mercantil, os juros mensais do rotativo e do pagamento em atraso subiram de 10,50% para 10,80%. No saque, a elevação ocorreu de 11,50% para 11,80% ao mês. No Sudameris, as taxas mensais - que eram de 9,20% e 10,20% - subiram, respectivamente para 9,90% e 10,90% em todos os segmentos. No Banespa, os juros que estavam em 7,75% e 10,45%, subiram para 9,95% e 10,95%, respectivamente.