Juros do cheque especial chegam a 163,9% ao ano Os juros cobrados pelos bancos no cheque especial em dezembro de 2002 atingiram o porcentual de 163,9% ao ano, a maior taxa registrada no ano passado, de acordo com os dados apurados pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central. A taxa apurada em dezembro superou em três pontos porcentuais a registrada em novembro, quando o juro médio do cheque especial estava em 160,9% ao ano. Os juros cobrados nas operações de crédito pessoal fecharam dezembro de 2002 em 91,8% ao ano, uma variação de 7,1 pontos porcentuais em relação à taxa que era cobrada em janeiro do ano passado, de 84,7% ao ano. Os juros cobrados pelos bancos em operações de crédito destinadas à compra de bens também registraram uma elevação em dezembro do ano passado. Para o financiamento de veículos, por exemplo, a taxa média de juros cobrada em dezembro de 2002 foi de 55,5%. Em janeiro do ano passado, os juros cobrados neste tipo de operação de crédito era de 41,9%. No caso das empresas, a taxa de juros mais alta foi registrada nas operações de conta garantida. Essas são operações de crédito vinculadas à conta bancária das empresas, onde determinado limite de recursos é disponibilizado ao correntista para livre utilização. A taxa média de juros cobrada nesta operação em dezembro do ano passado foi de 77,3%, superando em 11,5 pontos porcentuais a taxa média registrada em janeiro de 2002. A menor taxa de juros aplicada pelos bancos em operações de crédito para empresas foi a de vendor, que atingiu em dezembro de 2002 o porcentual de 32,9% ao ano. Ainda assim, a taxa do final do ano superou em 8,3 pontos porcentuais a média registrada em janeiro, que era de 24,6%. Operações de vendor são aquelas em que o financiamento se baseia no princípio da cessão de crédito, o que permite a uma empresa vender seu produto a prazo e receber o pagamento à vista. A empresa vendedora transfere seu crédito ao banco e este, em troca de uma taxa de intermediação, paga o vendedor à vista e financia o comprador. Juros nas operações de financiamento Os bancos cobraram das pessoas físicas em dezembro do ano passado uma taxa de juros em operações de financiamento praticamente duas vezes maior do que a cobrada das empresas. Enquanto os juros médio das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas atingiu 83,5% ao ano, para as empresas essa taxa foi de 30,9% ao ano. Dos 83,5% cobrados em média, 54,5% referem-se ao chamado spread bancário, que é a diferença entre a taxa de captação de recursos dos bancos e o valor cobrado do tomador final de empréstimo. No caso das empresas, o spread foi de 16,2%. De acordo com os dados do Depec, a taxa de juros média das operações de empréstimo às empresas caiu ao longo de 2002, enquanto que para as pessoas físicas o movimento foi de alta. Em janeiro do ano passado, a taxa média de juros cobrada das empresas era de 32,7% ao ano. No caso das pessoas físicas a taxa era de 72,8% ao ano. Cai o nível de inadimplência O nível de inadimplência registrou uma queda ao longo de 2002, tanto nos empréstimos oferecidos às empresas quanto ao público em geral. A taxa de inadimplência das empresas, por exemplo, caiu de 5%, em janeiro, para 4,2%, em dezembro do ano passado. No caso das pessoas físicas, a inadimplência caiu de 15,5%, registrado em janeiro de 2002, para 14,8%, em dezembro. Em termos de volume, o mercado financeiro brasileiro emprestou às empresas em dezembro R$ 136,7 bilhões em operações com recursos livres. Para as pessoas físicas o volume de operações de crédito concedidas foi de R$ 76,3 bilhões. Nos dois casos houve uma pequena elevação no volume de recursos colocados à disposição ao longo de 2002. Em janeiro do ano passado, os bancos haviam emprestado às empresas R$ 124,9 bilhões e para o público em geral outros R$ 72,2 bilhões.