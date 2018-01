Juros do cheque especial recuam Uma queda nas taxas cobradas no cheque especial e o spread bancário - diferença entre a taxa que os bancos captam o dinheiro e a que eles emprestam - abaixo de 40% são as principais novidades do relatório sobre o comportamento dos juros em maio. O documento será divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. Para o presidente do BC, Armínio Fraga, houve um avanço na redução do spread pois, há dois anos, ele era de 68%. E, segundo admitiu, o spread bancário ficou abaixo de 40% em maio.