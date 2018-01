Juros do crédito à pessoa física subiram em agosto Segundo o Departamento Econômico (Depec) do Banco Central, a taxa de juros dos empréstimos bancários às pessoas físicas subiram 4,6 pontos porcentuais em agosto, em relação a julho, elevando-se de 69,74% ao ano para 74,35%. Já o spread (diferencial entre as taxas de captação e de aplicação) dos empréstimos à pessoa física teve uma alta de 4,5 pontos porcentuais. Com essa variação, o spread dessas operações de crédito aumentou de 50,87% ao ano para 55,40%.