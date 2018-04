Juros do crédito bancário têm poucas alterações Os juros cobrados nas linhas de cheque especial e empréstimo pessoal em abril permaneceram, praticamente, nos mesmos patamares verificados em março. Apenas três bancos efetuaram modificações, o que resultou em taxas médias mensais próximas às taxas do mês passado. No cheque especial, a taxa média ficou em 8,84% ao mês, inferior à de março, que foi de 8,90%. Já no empréstimo pessoal, a taxa média foi de 5,48% ao mês, superior à anterior, de 5,47%. Dentre os 13 bancos pesquisados, o cheque especial apresentou a maior taxa de 9,50% ao mês, cobrada pelo BCN, e a menor de 7,95% ao mês, da Nossa Caixa. A única queda foi constatada no HSBC, que mudou de 9,50% para 8,60% ao mês. Por outro lado, houve uma elevação praticada Banespa, que alterou de 8,89% para 8,99% a taxa mensal. Já com relação ao empréstimo pessoal verificou-se que a maior taxa mensal foi de 6,95%, cobrada pelo Itaú, e a menor foi de 3,95%, também da Nossa Caixa. A única redução nessa modalidade também foi a promovida pelo HSBC, que modificou a taxa mensal de 5,90% para 5,70%. Os aumentos para o empréstimo pessoal ocorreram no Banespa e no Santander. O Banespa alterou de 5,29% para 5,60% a taxa mensal e o Santander elevou os juros mensais de 5,72% para 5,75%. Nas demais instituições financeiras pesquisadas não foi detectada alteração nas taxas de juros. Embora a taxa de juros básica - Selic - tenha sofrido uma ligeira queda (18,50% ao ano), os técnicos da Fundação Procon-SP ressaltam que não foram constatadas mudanças significativas nas taxas aplicadas pelos bancos neste mês. De qualquer forma, o consumidor deve procurar evitar recorrer a estas modalidades de crédito, principalmente ao cheque especial, cuja utilização deve ficar restrita a retiradas emergenciais e de curtíssimo prazo.