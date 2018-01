Juros do crédito pessoal saltam para 78,6% De acordo com dados do relatório de juros e spreads bancários, divulgados há pouco pelo Banco Central (BC), os juros do crédito pessoal apresentaram em julho alta de 4,2 pontos porcentuais comparado a junho e aumentaram de 74,4% ao ano para 78,6% ao ano. As taxas das operações de crédito para pessoas físicas destinada a aquisição de veículo teve no mesmo período alta de 3,4 pontos porcentuais. Com essa elevação, o juro cobrado nessa operações aumentou de 38,6% para 42% ao ano. Os empréstimos para aquisição de outros bens por pessoas físicas tiveram no mesmo período elevação de juros de 1 ponto porcentual, saltando de 64,5% ao ano para 65,5% ao ano. Com isso, nos empréstimos para pessoas físicas, o spread bancário (diferencial entre os juros cobrados nos empréstimos e os juros pagos pelos bancos na captação) registrou uma elevação de um ponto percentual, saltando de 50% para 51% ao ano no mesmo período.