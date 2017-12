Juros do Fed devem subir em 2004, prevê economista O economista Maurício Levy, diretor da Fama Investimentos, considera inevitável que o Federal Reserve (o Banco Central americano) eleve no próximo ano sua taxa de juros básica, hoje em 1% ao ano, e que a grande dúvida é saber a partir de quando e, em que velocidade, ela ocorrerá. Em entrevista ao programa Conta Corrente, da Globo News, Levy afirmou que essa mudança na política monetária americana trará instabilidade ao mercado: "Que a taxa está artificialmente baixa, em patamar irreal, isso todo mundo concorda. Mas o que falta saber é até onde essa política (do Fed) vai ser levada." Segundo o economista, se o aumento for gradual o fluxo de investimentos para o Brasil pode até aumentar, principalmente se houver um crescimento da economia americana e preservada a demanda de commodities por parte dos países industrializados. Os riscos Mas Levy preveniu que, caso o aumento da taxa do Fed seja muito alto, haverá volatilidade no mercado. "O que importa, no fundo, é monitorar a velocidade com que esse aumento da taxa de juros vai ocorrer. E que vai ocorrer é uma certeza, porque o déficit americano, tanto comercial quanto fiscal, está muito alto, e em algum momento vai cobrar o preço."