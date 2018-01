Juros do financiamento de carro podem cair A indústria automobilística deve reduzir os juros para o financiamento de veículos e continuar realizando promoções para atingir a meta de vender 1,7 milhão de veículos, conforme previsão que vem sendo mantida desde o início do ano, mesmo com a queda do Produto Interno Bruto (PIB). Os bancos das montadoras, responsáveis por metade de suas vendas a prazo, esperam que o Banco Central não aumente a Selic (taxa básica de juros) nos próximos meses, garantindo fôlego para que segurem as taxas atuais e até reduzir alguns pontos. Em junho, a taxa média para o financiamento de carros estava em 2,44% ao mês, a mais alta do primeiro semestre. O índice não leva em conta as promoções dos últimos dois meses, com taxas de 1,49%. "Teremos de manter atividades que incentivem as vendas", disse o presidente da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef), Luiz Carlos Andrade. Segundo Andrade, o custo para subsidiar as taxas será maior, o que vai elevar os gastos das empresas. Das vendas previstas para o ano, 61% devem ser financiadas (CDC), 22% à vista, 13% por meio de consórcio e 4% pelo leasing.