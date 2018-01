Juros do seguro de carro ficam inalterados Os juros cobrados sobre as parcelas do seguro de automóvel permaneceram inalterados em outubro em relação a setembro. Pesquisa mensal realizada pela Agência Estado no dia 11 de outubro revelou que a taxa média cobrada ficou estável em 3,18% ao mês. A apuração ouviu 11 empresas seguradoras. No parcelamento em até quatro vezes, os juros médios mensais cobrados são de 2,55%. De cinco a sete parcelas, a taxa ficou em 3% ao mês. Contratos de oito a 12 prestações cobraram taxa mensal de 3,45%. Segundo o levantamento, as seguradoras Generali e Tokio praticaram a menor taxa, de 2% ao mês. Já a taxa máxima é cobrada pela Phenix, com juros de 4,50% ao mês. Veja pesquisa completa no link abaixo. Na tabela abaixo, veja os índices de juros apurados na pesquisa. Outubro Setembro parcela média (%) mínima (%) máxima (%) média (%) Mínima (%) máxima (%) até 4 2,55 2 3,2 2,55 2 3,2 5 a 7 3 2 3,5 3 2 3,5 8 a 12 3,45 2 4,5 3,45 2 4,5