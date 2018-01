Juros do seguro de carro ficam inalterados Em novembro, os juros cobrados no cálculo do parcelamento do seguro de automóvel permaneceram inalterados na comparação com o mês anterior. Este é o resultado da pesquisa mensal realizada pela Agência Estado entre os dias 12 e 14 de novembro com 11 seguradoras. A taxa média verificada permaneceu em 3,18% ao mês. No parcelamento em até quatro vezes, os juros médios mensais cobrados são de 2,55%. De cinco a sete parcelas, a taxa ficou em 3% ao mês. Contratos de oito a 12 prestações cobraram taxa mensal de 3,45%. Segundo o levantamento, as seguradoras Generali e Tokio praticaram a menor taxa, de 2% ao mês. Já a taxa máxima é cobrada pela Phenix, com juros de 4,50% ao mês. Vale lembrar que algumas empresas não cobram juros no pagamento em até quatro vezes, como é o caso da Brasil Veículos Cia de Segurados, Caixa Seguros, Cia de Seguros Minas-Brasil, Generali Seguros, Indiana Seguros, Phenix, Unibanco AIG Seguros e Previdência e Vera Cruz Seguradora. Veja a pesquisa completa no link abaixo. Na tabela abaixo, veja os índices de juros mensais apurados na pesquisa.