Juros do seguro de carro permanecem estáveis O consumidor que tem carro no seguro não pagou mais caro em julho, em relação ao mês passado. A pesquisa mensal é realizada pela Agência Estado e faz um balanço entre as seguradoras e nos parcelamentos de quatro até doze parcelas. A taxa média praticada nos seguros de carro com parcelamento em até quatro parcelas permaneceu com o mesmo índice, 2,44%. Se o plano de pagamento for de cinco a sete parcelas, o índice registrou juros de 3%. Para os parcelamentos em até doze vezes a taxa foi de 3,41%. Entre as seguradoras pesquisadas, as que apresentam juros menores no seguro de carros são a Generali, Tokio e Minas-Brasil, com 2,0%. As seguradoras que cobram mais por esse serviço é a Phenix e a Marítima, com taxas de 4,50%. Todas essas empresas mantiveram os índices inalterados em junho e julho. Na tabela abaixo, veja os índices de juros apurados na pesquisa. Junho Maio Parcela Média (%) Mínima (%) Máxima (%) Média (%) Mínima (%) Máxima (%) até 4 2,44 2 3,2 2,64 2 4,5 5 a 7 3 2 3,5 3 2 3,5 8 a 12 3,41 2 4,5 3,41 2 4,5