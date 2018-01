Juros do seguro de carro permanecem estáveis Os juros cobrados sobre as parcelas do seguro de automóvel continuam praticamente nos mesmos patamares de julho, segundo pesquisa mensal da Agência Estado, realizada no dia 13 de agosto, junto a 12 empresas seguradoras. A taxa média praticada nos seguros de carro com parcelamento em até quatro vezes permaneceu com o mesmo índice: 2,44%. Se o plano de pagamento for de cinco a sete parcelas, o índice registrou juros de 3%. Para os parcelamentos em até doze vezes, a taxa ficou um pouco acima do registrado em julho (3,41%), ficando em 3,45%. Segundo o levantamento, as seguradoras Generali, Tokio e Minas-Brasil praticaram a menor taxa mensal, de 2%. Já a taxa máxima é cobrada pela Phenix, com juros de 4,50% ao mês. Veja pesquisa completa no link abaixo. Na tabela abaixo, veja os índices de juros apurados na pesquisa. julho Junho Parcela Média (%) Mínima (%) máxima (%) média (%) mínima (%) Máxima (%) até 4 2,44 2 3,2 2,44 2 3,2 5 a 7 3 2 3,5 3 2 3,5 8 a 12 3,45 2 4,5 3,41 2 4,5