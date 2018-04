Juros do seguro de veículo ficam estáveis Os juros cobrados sobre as parcelas do seguro de automóveis não variaram nos últimos 30 dias. De acordo com pesquisa mensal realizada pela Agência Estado entre os dias 8 e 10 de janeiro, as taxas permanecem estáveis desde novembro. A apuração foi feita junto a 11 empresas seguradoras. A taxa média mensal cobrada pelas seguradoras para parcelamento em quatro vezes permaneceu no mesmo patamar de 2,55% auferido na última pesquisa, realizada entre os dias 11 e 13 de dezembro. Nos planos de 5 a 7 meses, o resultado também foi igual ao de dezembro, com a média mensal de 3%. Para os parcelamentos de 8 a 12 meses, a média da taxa de juros cobrados é de 3,45% ao mês. Dentre as seguradoras pesquisadas, a que apresentou a menor taxa de juros para parcelamento em até quatro vezes foi a Tokio Marine Brasil, com 2% ao mês. Também de 2% ao mês é a menor taxa cobrada para parcelamento de 5 a 10 vezes pela Generali Seguros, a menor para esse plano. A maior taxa mensal cobrada para parcelamento em até quatro vezes é da AGF Brasil Seguros: 3,20%. A AGF também cobra, junto com a Cia de Seguros Minas-Brasil e a Marítima Seguros, a maior taxa para seguros parcelados de 5 a 7 meses, de 3,50% ao mês. Muitas seguradoras não cobram juros para parcelamento de seguro em até quatro vezes, mas o consumidor deve estar atento, pois, muitas vezes, os juros estão escondidos no preço a ser pago, maquiando o juro zero. As empresas que cobram taxa zero de juro para parcelamento em até quatro vezes são: Brasil Veículos Cia de Seguros, Caixa Seguros, Cia de Seguros Minas-Brasil, Generali Seguros, Indiana Seguros, Phoenix Seguradora, Unibanco AIG Seguros e Previdência e Vera Cruz Seguradora. Todas elas com o primeiro pagamento à vista. Taxas mensais - janeiro Taxas mensais - dezembro parcela média (%) mínima (%) Máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) até 4 2,55 2 3,2 2,55 2 3,2 5 a 7 3 2 3,5 3 2 3,5 8 a 12 3,45 2 4,5 3,45 2 4,5