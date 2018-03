Juros dos EUA sobem pela primeira vez em quatro anos Como já era amplamente esperado pelo mercado financeiro internacional, o Banco Central dos Estados Unidos decidiu aumentar os juros básicos da economia de 1% para 1,25% ao ano, por unanimidade. É a primeira alta em quatro anos. O comunicado do Federal Reserve diz que os futuros cortes serão "comedidos", mas não hesitará responder à ameaça de alta dos preços quando for preciso. Para o BC dos EUA, os riscos de alta e de baixa dos preços são iguais. A última mexida nos juros norte-americanos ocorreu no dia 25 de junho do ano passado, quando a taxa caiu para 1%, a mais baixa em 40 anos. Antes de o Fed dar início ao ciclo de cortes, em 2001, os juros estavam em 3,75% ao ano. Leia a íntegra do comunicado divulgado pelo Federal Reserve ao fim da reunião do Comitê de Mercado Aberto O Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu hoje elevar a meta para a taxa dos Federal Funds em 25 pontos-base, para 1,25%. O Comitê acredita que, mesmo depois dessa ação, a posição da política monetária continua acomodatícia e, aliada ao crescimento robusto da produtividade, continua a prover apoio à atividade econômica. As evidências acumuladas no período entre reuniões indica que a produção continua a se expandir num ritmo sólido e que as condições do mercado de mão-de-obra melhoraram. Embora os últimos dados de inflação sejam algo elevados, uma porção da alta dos últimos meses parece ser resultante de fatores transitórios. O Comitê entende que os riscos para cima e para baixo para que sejam atingidos tanto o crescimento sustentável como a estabilidade de preços nos próximos trimestres estão aproximadamente iguais. Com a expectativa de que a inflação ainda fique relativamente baixa, o Comitê acredita que a acomodação da política poderá ser removida num ritmo que provavelmente será comedido. Apesar disso, o Comitê vai reagir a mudanças nas perspectivas econômicas como for necessário para o cumprimento de sua obrigação de manter a estabilidade de preços".