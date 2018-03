Juros e câmbio mais altos na pesquisa do BC As previsões de mercado para a taxa média de juros neste ano subiram de 15,73% para 15,80% ao ano na pesquisa semanal do Banco Central (BC). As estimativas para os juros no final do ano, entretanto, ficaram estáveis em 15% ao ano. As expectativas para o fim de julho permaneceram em 16% ao ano pela quarta semana consecutiva. As projeções de taxa de juros para o final de 2005, ao mesmo tempo, ficaram estáveis em 13,50%. As expectativas de taxa média de juros para o próximo ano também não se alteraram e prosseguiram em 14% pela segunda semana consecutiva. Câmbio As projeções de mercado para a taxa de câmbio no final de julho do corrente ano subiram de R$ 3,08 para R$ 3,10 na pesquisa do BC. Com a alta, o valor estimado pelo mercado passou a ser o mesmo das previsões para o final de junho, que permaneceram em R$ 3,10. Para fim deste ano, as previsões continuaram estáveis em R$ 3,10, com a estimativa de taxa de câmbio média estacionada em R$ 3,03. As expectativas de câmbio para o fim de 2005 também não mudaram e prosseguiram em R$ 3,25. As projeções de taxa média de câmbio para o próximo ano não se alteraram e permaneceram em R$ 3,16.