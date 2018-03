Juros e dólar recuam e Bolsa sobe 0,51% A mudança na diretoria de Política Econômica do Banco Central (BC) não trouxe pessimismo para os mercados. Os investidores entenderam que o BC ganhou dois profissionais com perfis semelhantes ao de Ilan Goldfajn: Afonso Bevilaqua e Eduardo Loyo, este último para a nova Diretoria Estudos Especiais. No mercado de juros, as taxas recuaram. Os contratos com juros pós-fixados negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com vencimento em janeiro, pagavam taxa de 23,69% ao ano. Ontem estavam no patamar de 23,91% ao ano. O dólar comercial voltou a operar abaixo dos R$ 3,00 o dia todo e a oscilação foi menor. Na ponta de venda, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada a R$ 2,982, com queda de 0,60%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,51% e o volume financeiro somou R$ 668 milhões.