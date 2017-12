Juros e dólar sobem após divulgação do IGP-DI de março As taxas de juros projetadas no mercado de futuros ampliaram a alta nesta tarde por conta do resultado da inflação calculada pelo IGP-DI referente a março, de 1,66%. A taxa não só ficou acima do que previam os economistas (entre 1,25% e 1,45%), como também teve um aumento em relação ao resultado de fevereiro, quando a inflação havia ficado em 1,59%. O resultado não confirmou a expectativa de que os índices apontariam inflação declinante daqui para frente. O dólar comercial também reagiu ao índice. Pouco antes da divulgação, a moeda era negociada com cotação estável em relação ao fechamento de ontem e passou a operar em alta após a notícia sobre o IGP-DI.